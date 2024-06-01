テレキャスター ボディセミホロウ　Ｆ7 ニトロラッカー　ブロンドシースルーカラー

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商品詳細
テレキャスタータイプ セミホロウボディＦ7ニトロラッカー ブロンドカラーボディ材:2ピースアルダーピックアップルート:テレキャスター標準ルートネックエンドポケットサイズ幅:55.3mm深さ:16.0mmボディ厚さ:44.0mm仕上げ:ニトロセルロースラッカー ビンテージブロンドシースルーカラー グロスフィニッシュ重さ:1.518gニトロセルロースラッカーフィニッシュ ボディなので、本当に気に入って頂けるオススメなボディです。シリーズ···Telecasterタイプ···テレキャスタータイプ
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