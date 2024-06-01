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テレキャスター ボディセミホロウ　Ｆ7 ニトロラッカー　ブロンドシースルーカラー
商品番号 F59435967834
商品名

テレキャスター ボディセミホロウ　Ｆ7 ニトロラッカー　ブロンドシースルーカラー
ブランド名 Fspare
特別価格 税込 11,651 円
在庫状況 あり

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商品詳細

テレキャスタータイプ　セミホロウボディＦ7ニトロラッカー　ブロンドカラーボディ材:2ピースアルダーピックアップルート:テレキャスター標準ルートネックエンドポケットサイズ幅:55.3mm深さ:16.0mmボディ厚さ:44.0mm仕上げ:ニトロセルロースラッカー　ビンテージブロンドシースルーカラー　グロスフィニッシュ重さ:1.518gニトロセルロースラッカーフィニッシュ　ボディなので、本当に気に入って頂けるオススメなボディです。シリーズ···Telecasterタイプ···テレキャスタータイプ
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