ホロライブ お椀＆お箸セット

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商品詳細
ホロライブお椀＆お箸セットグッズ種類...その他新品未使用品です。■サイズ：お椀約110×66mm/お箸約230mm/個箱約223×129×90mm■素材：お椀PET・ABS樹脂、塗ウレタン/お箸天然木、塗ポリエステル樹脂#ホロライブ#ホロツリ
http://narcologia.ru/goods/organization770162.html
http://narcologia.ru/goods/rebellion660878.html
http://narcologia.ru/goods/composite566354.html
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