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ホロライブ お椀＆お箸セット
商品番号 E35002085936
商品名

ホロライブ お椀＆お箸セット
ブランド名 Espare
特別価格 税込 2,312 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ホロライブお椀＆お箸セットグッズ種類...その他新品未使用品です。■サイズ：お椀約110×66mm/お箸約230mm/個箱約223×129×90mm■素材：お椀PET・ABS樹脂、塗ウレタン/お箸天然木、塗ポリエステル樹脂#ホロライブ#ホロツリ
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