エンンゼルス ラリーモンキー フィギュア ボブルヘッド エンジェルス ...

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商品詳細
画像のモノが全てとなります。エンゼルスの名キャラクター ラリーモンキーエンゼルスのレジェンドゲレーロとウィーバーの３体セット全長８cm程度の陶器製ミニボブルヘッド。ラリーモンキーは尻尾も動きます。未使用品となりますが、ラリーモンキーに経年に伴う若干のダメージがあり、クリアパッケージは黄変しております。あくまで中古品であることをご理解、ご了承ください。ミニサイズのボブルヘッドは割と珍しいと思います。お好きな方にお譲りいたします。即決先着につきお値引きはご遠慮ください。セットにつき個別譲渡は致しません。MLBメジャーリーグロサンゼルス エンジェルスエンジェルスAngelsLAAngels大谷翔平大谷ラリーモンキーRallyMonkeyジャンル（スポーツ選手）...野球
http://narcologia.ru/goods/diamond652558.html
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