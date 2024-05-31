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- 花瓶古銅製，「明治三十七八本戰役紀念」高14cm，重260克
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商品詳細
当店の製品をご覧にいただきありがとうございます！個人での写真撮影となっております、ライトとカメラより写真は多少色差があります。鑑定依頼していない商品です。申し訳ございませんが、画像、サイズ等を確認いただき、ご自身判断で購入いただきますようお願いいたします。商品の状態やサイズなどは、専門ではないので正確にお伝えできない部分があるかもしれません。購入後のキャンセルは承っておりませんので、購入の際には、十分注意してください。
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