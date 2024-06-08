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商品詳細
古犬山 左馬 茶碗 仕覆 時代箱付き 骨董品【状態】骨董品 大変に古い茶碗です。口縁ぐるりと釉薬のキレがあり虫食いです（古犬山の約束 ですのでキズと考えません）（古犬山を知らない方、口縁ぐるりとキズに見えますので入札の際はご注意ください）ニュウが５本以上ありますが普通にお茶を点てて使用できました。仕覆 時代箱 付き。箱に書き込みなし。【サイズ】φ１２５ｍｍ ｈ６０ｍｍ220921 Ｍ Ｄ５６ 古犬山 左馬 茶碗 仕覆 時代箱付き 骨董品にこるんのふりま骨董品（掛け軸 掛軸 茶碗 ぐい呑み ぐい飲み 硯 仏像 油彩 油絵 等）出品しています。どうぞよろしくお願い致します。
http://narcologia.ru/goods/recycling376214.html
http://narcologia.ru/goods/rouge311110.html
http://narcologia.ru/goods/moped241268.html
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