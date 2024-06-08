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古犬山　左馬　茶碗　仕覆　時代箱付き　骨董品
商品番号 F18048057672
商品名

古犬山　左馬　茶碗　仕覆　時代箱付き　骨董品
ブランド名 Fspare
特別価格 税込 4,859 円
在庫状況 あり

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商品詳細

古犬山　左馬　茶碗　仕覆　時代箱付き　骨董品【状態】骨董品　大変に古い茶碗です。口縁ぐるりと釉薬のキレがあり虫食いです（古犬山の約束　ですのでキズと考えません）（古犬山を知らない方、口縁ぐるりとキズに見えますので入札の際はご注意ください）ニュウが５本以上ありますが普通にお茶を点てて使用できました。仕覆　時代箱　付き。箱に書き込みなし。【サイズ】φ１２５ｍｍ　　ｈ６０ｍｍ220921　Ｍ　Ｄ５６　古犬山　左馬　茶碗　仕覆　時代箱付き　骨董品にこるんのふりま骨董品（掛け軸　掛軸　茶碗　ぐい呑み　ぐい飲み　硯　仏像　油彩　油絵　等）出品しています。どうぞよろしくお願い致します。
http://narcologia.ru/goods/recycling376214.html
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