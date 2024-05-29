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ポケモンカード　１５１　２０パック
商品番号 L12037807707
商品名

ポケモンカード　１５１　２０パック
ブランド名 Lspare
特別価格 税込 2,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ポケモンカードゲーム１５１２０パックJoshinで購入した物ですレシート載せております。3時間以内に発送いたします。よろしくお願いします♪(ᴖ◡ᴖ)♪ボックスパックシングル···パック種類···ポケモンカード(ポケカ)
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