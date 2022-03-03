Baby-G ユーミンモデル HEART OF THE ZUVUYA 松任谷由実

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商品詳細
未使用です。今回の出品にあたり開封しました。電池交換済動作確認済取扱説明書付バックライトでユーミンマークが浮かび上がります。経年によりバンドが黄ばんでいます。紙箱、カードにシミあり。
http://narcologia.ru/goods/stepchild569152.html
http://narcologia.ru/goods/secretarial573616.html
http://narcologia.ru/goods/preference973638.html
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