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Baby-G ユーミンモデル HEART OF THE ZUVUYA 松任谷由実
商品番号 Y28638144100
商品名

Baby-G ユーミンモデル HEART OF THE ZUVUYA 松任谷由実
ブランド名 Yspare
特別価格 税込 5,760 円
在庫状況 あり

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商品詳細

未使用です。今回の出品にあたり開封しました。電池交換済動作確認済取扱説明書付バックライトでユーミンマークが浮かび上がります。経年によりバンドが黄ばんでいます。紙箱、カードにシミあり。
http://narcologia.ru/goods/stepchild569152.html
http://narcologia.ru/goods/secretarial573616.html
http://narcologia.ru/goods/preference973638.html

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