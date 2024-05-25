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ジェニー 20thアニバーサリー撫松庵 ジェニーエクセレント
商品番号 E59098636031
商品名

ジェニー 20thアニバーサリー撫松庵 ジェニーエクセレント
ブランド名 タカラトミー
特別価格 税込 13,860 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ジェニー20thアニバーサリー撫松庵ジェニーエクセレントジェニーちゃん20歳未開封品です。長期保管品で状態は綺麗で悪くはないと思いますが、経年劣化は多少あると思います。よろしくお願いします。
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