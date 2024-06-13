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世界で30枚のみ⭐︎　佐藤輝明選手　直筆サインカード
商品番号 P54414310471
商品名

世界で30枚のみ⭐︎　佐藤輝明選手　直筆サインカード
ブランド名 Pankle
特別価格 税込 20,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

BBMepoch2022超貴重☆世界で30枚のみの佐藤輝明選手、直筆サインカードです！！開封してすぐ保管したので傷はありません。優勝記念に迷っている方はぜひ！！BBM佐藤輝明　直筆サインジャンル（スポーツ選手）···野球グッズ種別···写真性別···男
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