B'z STARS ガチャチャーム リスバン9/24 TOUR FINAL

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商品詳細
B'zLIVE-GYMPleasure2023-STARS-ヤンマースタジアム長居の会場限定①チャーム2種類各1コ②リストバンド2種類各1コカプセルから出して発送させて頂きます。中の袋は未開封ですが、神経質な方は購入をご遠慮ください。新品未開封値下げ不可 梱包水濡れ対策とプチプチで梱包して発送します。#Bz#松本孝弘#稲葉浩志#ガチャ#大阪#長居#B'zSTARS#チャーム#9/24#TOURFINAL人気グループ···B'z
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