尺八 都山流 一尺八寸管 中継ぎ銀巻き 音出し確認済み ...

#尺八出品一覧はコチラから1尺8寸管約54.5cm木管324g譲り受け物ですが音出し確認済みです。木管ですのでひびや割れはございません。中継ぎが気持ち少し緩いですのでラップやテープをひと巻きしてご使用下さい。写真の様に歌口カケございます。中古尺八の為、写真の様にキズスレ汚れ等の使用感がございます。上記状態を気になさる方はお控え下さい。考慮しまして割安出品です。練習用都山流8寸管をお求めの方に。複数点購入で送料梱包費浮きますので総額から1000円割引可能です。気軽にコメント下さい。#尺八出品一覧はコチラから目立つキズやひび割れ欠け等の致命的な難がある尺八は写真や商品説明文に掲載記載します。演奏に問題の無い写真に写らない程度のスレキズは予めご了承下さい。当方、写真加工を施しておらず、カメラ性能や背景や光の関係で写真と実物のお色が若干異なる場合がございます。フリマアプリ・中古尺八にご理解がある方のみ購入のご検討を宜しくお願い致します。写真と商品説明文からご自身でご判断頂き、ご納得の上での購入を宜しくお願い致します。62



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