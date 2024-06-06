ヴァンガード くじメイト 廻間ミチル 5点セット

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商品詳細
カードファイト!!ヴァンガードwill＋Dress～おやすみTime～くじメイトの景品廻間ミチル5点セットになります。・B賞アクリルスタンド・C賞巾着廻間ミチル・D賞アクリルカードキーホルダーD-4、D-8・E賞缶バッジ廻間ミチル新品未開封、即購入可能です。バラ売り不可です。アニメイトウィルドレス佐久間大介
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