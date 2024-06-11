値下げ　矢沢永吉　 ビーチタオル　2011

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ご覧頂きありがとうございます。値下げしました。矢沢永吉さんのスペシャルビーチタオル『STILLROCKIN'2011BUDOKAN』です。新品未開封で大事に保管しておりましたが、自宅保管の為ご理解いただける方のみお願いします。梱包材は再利用のものを使用しますが、できるだけ綺麗なものを選んで使わせていただきます。即購入様優先です。その他気になる点は購入前にご質問ください。仕事中は対応出来ない為、返信に少しお時間いただくことがございます。ペット、喫煙者はおりません。※グッズ整理中の為近々他にも出品予定です！よろしくお願いします。#矢沢永吉 さん#ビーチタオル#スペシャルビーチタオル#タオル#sbt#stillrockin2011budokan#矢沢永吉グッズ#矢沢永吉タオル