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- 1982年 YEN マガジン 「 CAMP-YEN 」会報誌＆ポスター YMO
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商品詳細
YMOの 細野晴臣氏と高橋幸宏氏がアルファレコード内に立ち上げたYENレーベルの ファンクラブ会報誌YENMAGAZINE「CAMP-YEN」です 3部セットです。1.2は、LPジャケットサイズの外袋に、12ページの会報誌付きYENレーベルのアーチストの活躍報告などを掲載(YENBANNEWS) ほか3は、両面ポスター入り1.夏は、ＹＥＮ天下。ファンクラブ会報付き2.ＨＥＹ！みんなわりきりあっていこうぜ！ファンクラブ会報付き3.YMOの『浮気なぼくら』・立花ハジメの『Hm』のLPジャケットの外袋に 両面ポスター入りサイズ 102cm✕72cmYENレーベルの、レコードアルバムをコラージュ 高橋幸宏 の写真今から40年以上経過していますので、外袋、会報 ポスター にシミがありますアルファレーコード社から会報誌が、送られて来た封筒もお付けします。住所、氏名が記載されている箇所に、コピー紙を貼り付けてお譲りします。発送は、プチプチに包んで、ダンボール板でサンドイッチして紙袋に入れて、宅配便、匿名配達を予定。バラ売りは致しませんが、左上の1『夏は、ＹＥＮ天下』ファンクラブ会報付きの単品も合わせて出品しています。#YMO#高橋幸宏#細野晴臣#坂本龍一#立花ハジメ#ゲルニカ#戸川純#テストパターン
http://narcologia.ru/goods/tenet87463.html
http://narcologia.ru/goods/evaporation156824.html
http://narcologia.ru/goods/composite433354.html
予約受付中】 1982年 」会報誌＆ポスター YMO CAMP-YEN 「 マガジン ...
極美品 1982年CAMP-YEN YENレーベル会報誌 細野晴臣 高橋幸宏 ...
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