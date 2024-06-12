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フォートナイト リアルアクション　フィギュア セット 002 Fortnite
商品番号 R82740040622
商品名

フォートナイト リアルアクション　フィギュア セット 002 Fortnite
ブランド名 Rspare
特別価格 税込 1,596 円
在庫状況 あり

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商品詳細

フォートナイトFortniteリアルアクションフィギュア4体セット002ラベージ・オーメン・モイスティーマーマン・トログ関節可動で自由にポージングが取れるリアルアクションフィギュア「ラページ」「オーメン」「モイスティーマーマン」「トログ」の4体セット。武器パーツや建築資材が付属されており、ゲームの世界感を再現することが可能。ユーザーに人気のスキン4体をラインナップ。■パッケージサイズ:W270×H225×D60mm■対象年齢:8才以上■メーカー：タカラトミー■新品　未使用　未開封品です。定価8000円程度したのでおすすめです！自宅保管の為　神経質な方はご遠慮下さい。#フォートナイト#クリスマスプレゼント人気ゲームタイトル···フォートナイト
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