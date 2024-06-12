フォートナイト リアルアクション　フィギュア セット 002 Fortnite

フォートナイトFortniteリアルアクションフィギュア4体セット002ラベージ・オーメン・モイスティーマーマン・トログ関節可動で自由にポージングが取れるリアルアクションフィギュア「ラページ」「オーメン」「モイスティーマーマン」「トログ」の4体セット。武器パーツや建築資材が付属されており、ゲームの世界感を再現することが可能。ユーザーに人気のスキン4体をラインナップ。■パッケージサイズ:W270×H225×D60mm■対象年齢:8才以上■メーカー：タカラトミー■新品 未使用 未開封品です。定価8000円程度したのでおすすめです！自宅保管の為 神経質な方はご遠慮下さい。#フォートナイト#クリスマスプレゼント人気ゲームタイトル···フォートナイト