【引き取り限定】絵画　油絵　阿蘇山　風景画

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商品詳細
阿蘇山に旅行に行った際に購入した絵画になります^_^我が家では、玄関に飾っておりました♪大型な絵画なので、かなりインパクトあります！！重量は、そこまでありません。片手で持てるぐらい軽いです。縦111cm横66cm大型で発送難しいので、引き取り限定でお願いします！※引き渡し場所 鳥取市よろしくお願いします⭐︎
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