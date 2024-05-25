ジャンク　ギター　グレコ　greco se 600 ジャパンビンテージ

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商品詳細
古いギターです。経年変化による風合いがビンテージ感を醸し出しています。キズ、スレ、ヨゴレ、サビありますが、風格があります。アンプに繋いで音出ません。詳しい事は分かりません。ジャンク品です。値引き不可送料込み不可
http://narcologia.ru/goods/peroration147215.html
http://narcologia.ru/goods/Sydney136349.html
http://narcologia.ru/goods/scissoring865196.html
ジャパンビンテージ!! 1977製のGreco SE600 N 中古品が入荷しました ...
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