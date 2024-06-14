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【本日9/4(月)限定価格　送料無料】SHURE SM58 　定番の有線用マイク
商品番号 O56036568714
商品名

【本日9/4(月)限定価格　送料無料】SHURE SM58 　定番の有線用マイク
ブランド名 シュア
特別価格 税込 3,319 円
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商品詳細

【9/4(月)限定価格】通常¥11,800円→本日9/4(月)23:59まで限定¥9,222円(送料込み)ご覧いただき、ありがとうございます。SHURESM58通称「ゴッパー」。世界中のミュージックシーンで圧倒的な支持を受けロングセラーを続ける定番のマイクロフォンであり、あらゆるシーンで使われている傑作です。【商品仕様】■ダイナミックマイク、ボーカル用■ON/OFFスイッチ無し■単一指向性■周波数特性：50Hz-15kHz■出力インピーダンス：150Ω■感度：-54.5dBV/Pa　(1.85mV)■コネクタ：XLR3ピン(オス)■サイズ・重量：径51mm、長さ162mm・330g#マイク#SHURE#ゴッパー
http://narcologia.ru/goods/Sydney965949.html
http://narcologia.ru/goods/symmetric241045.html
http://narcologia.ru/goods/Fahrenheit470586.html

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