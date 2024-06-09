希少マエストロバイギブソン最終値下げラスト価格

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商品詳細
状態は音出し確認済みがりなしネックもストレート、ビビりはありません。傷は擦り傷程度でビニールかま貼られたままで使用感のないギターです。ノブが一箇所交換されています、今は生産終了となっております、程度の良いのをお探しの方どうでしょうか？ソフトケース付きで発送します
http://narcologia.ru/goods/response156242.html
http://narcologia.ru/goods/diamond199758.html
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