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希少マエストロバイギブソン最終値下げラスト価格
商品番号 E87194804626
商品名

希少マエストロバイギブソン最終値下げラスト価格
ブランド名 Espare
特別価格 税込 4,500 円
在庫状況 あり

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商品詳細

状態は音出し確認済みがりなしネックもストレート、ビビりはありません。傷は擦り傷程度でビニールかま貼られたままで使用感のないギターです。ノブが一箇所交換されています、今は生産終了となっております、程度の良いのをお探しの方どうでしょうか？ソフトケース付きで発送します
http://narcologia.ru/goods/response156242.html
http://narcologia.ru/goods/diamond199758.html
http://narcologia.ru/goods/approximate416020.html
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