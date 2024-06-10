ナルト　一番くじ　上位賞4点セット

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商品詳細
グッズ種類···プライズ/一番くじ一番くじ NARUTO忍ノ絆A.B.C.D賞の4点セットとなります。観賞用に開封致しましたが置く場所がないので出品致します。1週間ほどしか飾っていないので箱、本体共にかなり美品かと思われますが、傷等あるかもしれません、あくまで開封済みですのでご了承ください。
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