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ナルト　一番くじ　上位賞4点セット
商品番号 A21224511234
商品名

ナルト　一番くじ　上位賞4点セット
ブランド名 Aspare
特別価格 税込 6,345 円
在庫状況 あり

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商品詳細

グッズ種類···プライズ/一番くじ一番くじ　NARUTO忍ノ絆A.B.C.D賞の4点セットとなります。観賞用に開封致しましたが置く場所がないので出品致します。1週間ほどしか飾っていないので箱、本体共にかなり美品かと思われますが、傷等あるかもしれません、あくまで開封済みですのでご了承ください。
http://narcologia.ru/goods/Stanford995073.html
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