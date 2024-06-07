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即日発送 AG03MK2
商品番号 D58370314418
商品名

即日発送 AG03MK2
ブランド名 ヤマハ
特別価格 税込 6,450 円
在庫状況 あり

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商品詳細

配信活動をしていて使用してました。マイクを変えて、使わなくなった為出品です。普通に使えますし、状態も良いです。購入頂いた日に発送できます。
http://narcologia.ru/goods/ambassador593006.html
http://narcologia.ru/goods/choice420785.html
http://narcologia.ru/goods/unusable431574.html
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