チャオ ちゅ～る 120本 まぐろバラエティー いなば 猫用 おやつ ちゅーる

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チャオちゅ～るまぐろバラエティ120本バラ※未開封ご希望の方には、４袋（20本入り×4袋 合計80本）を出品しております。●まぐろバラエティ まぐろ＆ほたて貝柱 まぐろ＆タラバガニ まぐろ＆まぐろ節 まぐろ＆贅沢サーモン猫用の液状のおやつ緑茶消臭成分配合国産品新品賞味期限 2025年1月以降★外袋から出して中身のみ、宅配用ビニール袋でシンプル梱包にて発送します。★数え間違いが無いよう、封をした後に計量確認しております。★個包装に賞味期限の記載あり。★受け取り評価は急ぎませんので、ゆっくり認していただいて問題ありません。★配送中の圧力等により、宅配用の外袋に傷がつく可能性があります。★配送履歴反映にはタイムラグあり。★パッケージはリニューアルする場合があります値下げ交渉はご容赦くださいm(__)mお応えできず申し訳ありませんm(__)mいなばちゃお CIAO ちゅーる猫用ねこおやつ液状チャオちゅ～る120本まぐろバラエティー国産いなば猫用おやつちゅーる人気フード...いなばチャオちゅーるペットの種類...猫フードの種類...おやつ