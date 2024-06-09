名工杜氏大吟醸詰め合わせ　李白　天狗舞　出羽桜

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商品詳細
先日(2023.7)、有名百貨店より送られてきました。日本酒の種類···純米大吟醸酒、大吟醸酒一本あたりの容量···720〜899ml総数···3本商品内容「李白」大吟醸（辛口）・「天狗舞」加賀純米大吟醸（辛口）・「出羽桜」大吟醸（辛口）各720ml#「李白」大吟醸（辛口）・「天狗舞」加賀純米大吟醸（辛口）・「出羽桜」大吟醸（辛口）各720ml
http://narcologia.ru/goods/freshman457356.html
http://narcologia.ru/goods/waveform374817.html
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