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ドロワットロートレアモン　アシンメトリー　ノースリーブ　トップス
商品番号 C18887562850
商品名

ドロワットロートレアモン　アシンメトリー　ノースリーブ　トップス
ブランド名 ドロワットロートレアモン
特別価格 税込 1,587 円
在庫状況 あり

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商品詳細

2023年9月購入、試着のみです。袖の長さがアシンメトリーになっていて、片方だけスリットが入っています。薄いグリーン、水色にも見えます。画像1〜8枚が実物です。商品説明清涼感のある綿アセテートを使用したニットプルオーバー。左右非対称のシルエットで、1枚でおしゃれに着こなしていただけます。ノースリーブですが肩が隠れるデザインにしているので、気になる二の腕もカバーできます。手洗い可能です。商品サイズM:着丈63cmバスト37cm肩幅33cm#ドロワットロートレアモン#アシンメトリー#ノースリーブ
http://narcologia.ru/goods/cotton44161.html
http://narcologia.ru/goods/response613642.html
http://narcologia.ru/goods/forthcoming504792.html

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