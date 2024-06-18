ドロワットロートレアモン　アシンメトリー　ノースリーブ　トップス

2023年9月購入、試着のみです。袖の長さがアシンメトリーになっていて、片方だけスリットが入っています。薄いグリーン、水色にも見えます。画像1〜8枚が実物です。商品説明清涼感のある綿アセテートを使用したニットプルオーバー。左右非対称のシルエットで、1枚でおしゃれに着こなしていただけます。ノースリーブですが肩が隠れるデザインにしているので、気になる二の腕もカバーできます。手洗い可能です。商品サイズM:着丈63cmバスト37cm肩幅33cm#ドロワットロートレアモン#アシンメトリー#ノースリーブ



アシンメトリーシアーニット【アンサンブル可能】



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