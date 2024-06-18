- ホーム
- >
- レディース
- >
- トップス
- >
- Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)
- >
- ドロワットロートレアモン アシンメトリー ノースリーブ トップス
ご購入前にご確認ください(商品・ブランドボックスについて)
返品・交換について
お気に入りに追加
お気に入り追加済
商品詳細
2023年9月購入、試着のみです。袖の長さがアシンメトリーになっていて、片方だけスリットが入っています。薄いグリーン、水色にも見えます。画像1〜8枚が実物です。商品説明清涼感のある綿アセテートを使用したニットプルオーバー。左右非対称のシルエットで、1枚でおしゃれに着こなしていただけます。ノースリーブですが肩が隠れるデザインにしているので、気になる二の腕もカバーできます。手洗い可能です。商品サイズM:着丈63cmバスト37cm肩幅33cm#ドロワットロートレアモン#アシンメトリー#ノースリーブ
http://narcologia.ru/goods/cotton44161.html
http://narcologia.ru/goods/response613642.html
http://narcologia.ru/goods/forthcoming504792.html
http://narcologia.ru/goods/cotton44161.html
http://narcologia.ru/goods/response613642.html
http://narcologia.ru/goods/forthcoming504792.html
アシンメトリーシアーニット【アンサンブル可能】
ドロワット ロートレアモン Droite lautreamont アシンメトリーワイドリブタンク （オフホワイト）
【ドロワットロートレアモン】タンクトップ トップス 袖なし シンプル 大人 人気 | フリマアプリ ラクマ
ドロワット ロートレアモン Droite lautreamont アシンメトリーワイドリブタンク≪洗える≫ （ブラック）
ドロワット ロートレアモン Droite lautreamont コットンスラブフリル ...
ドロワット ロートレアモン Droite lautreamont コットンスラブフリル ...
ドロワット ロートレアモン Droite lautreamont コットンスラブフリル ...
コットンレースクロップドシャツ≪洗濯機で洗える≫ | Droite ...
ドロワット ロートレアモン Droite lautreamont コットンスラブフリル ...
2023年最新】ドロワットロートレアモンレディース半袖Tシャツ ...
セール】ノースリーブブラウス(503919788) | ドロワット ロート ...
ドロワット ロートレアモン Droite lautreamont ショルダータック ...
コットンスラブフリルブラウス