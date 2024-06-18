Dior 気球 ポロシャツ タグ付

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商品詳細
ご覧頂きありがとうございます《サイズ》size/L着丈/65身幅/42肩幅/44袖丈/58《状態》タグは付いてますが多少の使用感はありますディオール珍しい気球柄ですカテゴリー分けしてますので宜しければご覧下さい#stenDior#stenシャツ
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