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Dior 気球 ポロシャツ タグ付
商品番号 W34241489085
商品名

Dior 気球 ポロシャツ タグ付
ブランド名 クリスチャンディオール
特別価格 税込 3,315 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂きありがとうございます《サイズ》size/L着丈/65身幅/42肩幅/44袖丈/58《状態》タグは付いてますが多少の使用感はありますディオール珍しい気球柄ですカテゴリー分けしてますので宜しければご覧下さい#stenDior#stenシャツ
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