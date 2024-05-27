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ラルフローレン スワロフスキー ビッグポロ 水色
商品番号 U45938203891
商品名

ラルフローレン スワロフスキー ビッグポロ 水色
ブランド名 ラルフローレン
特別価格 税込 2,320 円
在庫状況 あり

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商品詳細

新宿伊勢丹で購入しました。スワロフスキーがラグジュアリーで高級感があります。数回着用しました。サイズM身幅約44cm着丈約61cm素人採寸のため多少の誤差はご了承ください。中古品のため、細かい所が気になる方は、ご遠慮ください。ご理解いただける方の購入をお願い致します。即購入OKです。よろしくお願い致します。#ラルフローレン#ラルフ#ポロ#POLO#ポロシャツ#水色#スワロフスキー#ビッグポロ
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雑誌で紹介された ラルフローレン スワロフスキー ビッグポロ 水色 ...
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ラルフローレン スワロフスキー ビッグポロ 水色 | www.myndlist.com
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