ZARA ブラウス ニット ドッキング モノトーン バルーン袖 黒

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人気だったデザインのブラウスです。袖のボリュームが可愛いです◎右肩に白いスレ汚れありますが目立つダメージなく美品です。♦︎詳細color:ブラック黒白 モノトーンsize:xs着丈約45cm身幅約40cm袖丈約60cm※計測値に多少の誤差ございます。※綺麗な状態だと思いますが、中古品の為状態に関してわずかな差などを許せない方は購入ご遠慮くださいませ⬇️他にもトップス複数出品しております⬇️#コウのトップス一覧おまとめ割引してます◎ご不明点、気になる点ございましたらお気軽にコメントください☺️