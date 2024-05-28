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再値下げ★新品★ J\u0026M DAVIDSON★長財布
商品番号 W73359924812
商品名

再値下げ★新品★ J\u0026M DAVIDSON★長財布
ブランド名 ジェイアンドエムデヴィッドソン
特別価格 税込 9,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

お安くしているため早い者勝ちです♪・新品・長財布　MODEL10221N7470・COLORBLACK　ブラック・SIZE(cm)縦9.5横19マチ2　内側:札入れ×2、小銭入れ×1、カード入れ×16・定価85,800円昨年、J\u0026MDAVIDSONの正規店で購入しました！ですが、長財布を使うことがなさそうなので出品いたします！正規店で購入したものですので、安心してご購入いただければと思います^^是非ご検討下さいませ！#ハイブランド#長財布#J\u0026MDAVIDSON#ジェイアンドエムデヴィッドソン
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