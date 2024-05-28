新品☆MICHAEL KORS ゴールド レザー 折り財布

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商品詳細
✨セール＆無料ラッピング承ります✨MICHAELKORS(マイケルコース)ゴールドレザー二つ折り財布#lalaおすすめ●サイズ横13.5cm縦9cm厚み3cm●カラー:ゴールド●素材：レザー●仕様・開閉：ホック開閉・内側:ファスナー式小銭入れ×1、札入れ×1、オープンポケット×3、カードポケット×6、パスケース(IDケース)×1こちらの商品はロサンゼルスで購入した正規品ですので、安心してお買い求めください。また、全国のショップにてアフターケアを受けて頂けます。#レディース#メンズ173
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