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商品詳細
2回使用サイズ横 28縦 20底マチ 17ショルダー 2つチャーム画像4開けたり閉めたりしてたので左側剥げました。でも閉じたら見えません。レアカラーデシグアル他にもあります。あくまで個人の主観・保管になりますので神経質な方の入札はご遠慮下さい。ご不明な点等ございましたら質問されてからの購入を宜しくお願い致します。同梱もいたしますのでその他もぜひご覧下さい。気持ちのよい取引を心がけておりますので宜しくお願いいたします＾＾プロフィールをお読み下さい。
http://narcologia.ru/goods/cryptographic294437.html
http://narcologia.ru/goods/traverse537026.html
http://narcologia.ru/goods/message870427.html
2wayショルダーバッグ ミッキーマウス デシグアル
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