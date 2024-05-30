大特価　超美品✨agnes.b チタン　メガネ フレーム

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商品詳細
※両サイドに七宝焼のアンティークロゴがアクセントで付いていてかなりおしゃれで凝ったフレームになっています。色味は、深いガンメタルコバルトブルーでかなり希少です。※キズなどはないのですが鼻パッドが多少劣化しておりますのでレンズ取り替えの際に無料で交換可能かと思います。幅135
http://narcologia.ru/goods/manufacture687441.html
http://narcologia.ru/goods/symmetric104545.html
http://narcologia.ru/goods/capitation112608.html
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