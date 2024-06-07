美品　エルメスツイリー　HERMES サバンナのダンス

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柄はリバーシブルです。表面は南アフリカの国花プロテア、裏面は猿と豹が躍動感たっぷりに描かれています。とても人気のある柄で、カレ90やカシシル140やモスリンなど何度も復刻されています。こちらのツイリーも今後も流行り廃りなくずっとお使いいただけると思います。使用回数は数回ですが、ハンドルに巻きっぱなしにしていた時期があったので、シワはあります。汚れなどは無いと思います。箱はつきません。