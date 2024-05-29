ほぼ新品【定価38,000円】BONFANTIエナメルトートバッグ大容量　黄緑

お値下げしました♡18,000円→15,000円→12,000円→11,000円→9,999円イタリアの老舗ブランドボンファンティの大容量トートバッグです鮮やかなグリーンが目を引くエナメルバッグでちょっとした日帰り旅行にも対応する大きさでママバックにも◎１つあると重宝します殆ど使用しておりません大切に保管しておりましたので目立つ大きな傷や汚れは見当たりませんお安くしておりますので自宅保管にご理解の上ご購入をお願いいたします【BONFANTI】1945設立の老舗ブランドオリジナリティ溢れるバッグを作り続けているイタリアのブランドですタテ35ヨコ55マチ20ハンドル高さ19カラー:鮮やかな黄緑素材:エナメルレザーマグネット開閉式内側オープンポケット：1か所購入価格約38,000円madeinitalyイタリア製エナメルトートバッグ



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