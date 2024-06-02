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新品未使用　森英恵　ブラックハンドバッグ　ショルダーバッグ
商品番号 Q25247313576
商品名

新品未使用　森英恵　ブラックハンドバッグ　ショルダーバッグ
ブランド名 森英恵
特別価格 税込 2,340 円
在庫状況 あり

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商品詳細

百貨店での購入後、1度も使用しないまま保管しておりました。写真5枚目のとおり、マグネットにはビニールがついたままです。レザーの部分や金属の部分のサビや汚れもありません。上品なミニバッグですので、ちょっとしたお出かけにいかがでしょうか？ショルダーベルトは取り外せます。写真6枚目の状態で箱に入れて発送予定です。内側　ファスナーポケット1オープンポケット1横20高さ13マチ6ショルダーベルト長さ108
http://narcologia.ru/goods/encourage987372.html
http://narcologia.ru/goods/stage981897.html
http://narcologia.ru/goods/revamp134822.html
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