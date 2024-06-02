新品未使用　森英恵　ブラックハンドバッグ　ショルダーバッグ

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商品詳細
百貨店での購入後、1度も使用しないまま保管しておりました。写真5枚目のとおり、マグネットにはビニールがついたままです。レザーの部分や金属の部分のサビや汚れもありません。上品なミニバッグですので、ちょっとしたお出かけにいかがでしょうか？ショルダーベルトは取り外せます。写真6枚目の状態で箱に入れて発送予定です。内側 ファスナーポケット1オープンポケット1横20高さ13マチ6ショルダーベルト長さ108
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