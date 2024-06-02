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antiqua アンティカ 刺繍 総柄 襟付き ドルマン 長袖 コットン シャツ
商品番号 B39716193442
商品名

antiqua アンティカ 刺繍 総柄 襟付き ドルマン 長袖 コットン シャツ
ブランド名 アンティカ
特別価格 税込 1,485 円
在庫状況 あり

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商品詳細

数ある中からご覧いただきありがとうございます。プロフィールご覧いただけると幸いです♪☆antiqua☆・colorホワイト・コットン100%sizefree着丈70cm袖丈68cm(ラグラン)#ペコmama※送料込のお品物は最少梱包の為、シワ等はご容赦くださいませ。靴や鞄ジャケット各種着丈の長いワンピースやスカート刺繍や総柄のお品物は日本製のセレクトショップのお品が多いです。ストリートビッグシルエットやボックスロゴ　シュプリームナイキエアフォース1はどれもご満足頂ける状態です！週末は家族と、ジムニーに乗ってレジャーに出かけるのが趣味です♪ノースやアディダス90sといったヴィンテージ　のお品物を多様してます！他にも、メンズレディース問わずトップスTシャツカーディガンジャケットシャツアウターダウンブルゾンデニムパンツスカートバッグ靴傘サンダルパンプス家族の気に入っていたお品物を多数出品中です♪a12
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