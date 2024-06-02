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snidel ORGANICSスタンドカラーフリルブラウス
商品番号 K71061861036
商品名

snidel ORGANICSスタンドカラーフリルブラウス
ブランド名 スナイデル
特別価格 税込 1,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

こちらで購入しましたが着用機会が無いため出品します。購入させていただいた方は未使用、私も試着1回のみで外で着る機会はございませんでした。色味は初めからアイボリーよりのライトによりやや黄色みのあるような色になります。真っ白ではありませんのでご理解いただき購入後のクレームは受け付けません。
http://narcologia.ru/goods/freezer232698.html
http://narcologia.ru/goods/hesitantly144084.html
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SNIDEL（スナイデル）の「ORGANICSスタンドカラーフリルブラウス ...

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