snidel ORGANICSスタンドカラーフリルブラウス

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商品詳細
こちらで購入しましたが着用機会が無いため出品します。購入させていただいた方は未使用、私も試着1回のみで外で着る機会はございませんでした。色味は初めからアイボリーよりのライトによりやや黄色みのあるような色になります。真っ白ではありませんのでご理解いただき購入後のクレームは受け付けません。
http://narcologia.ru/goods/freezer232698.html
http://narcologia.ru/goods/hesitantly144084.html
http://narcologia.ru/goods/recycling739214.html
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