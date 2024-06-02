snidel ORGANICSスタンドカラーフリルブラウス

こちらで購入しましたが着用機会が無いため出品します。購入させていただいた方は未使用、私も試着1回のみで外で着る機会はございませんでした。色味は初めからアイボリーよりのライトによりやや黄色みのあるような色になります。真っ白ではありませんのでご理解いただき購入後のクレームは受け付けません。



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