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【GOOD ROCK SPEEDxSPICKSPAN】 PACK TEE
商品番号 K10836542080
商品名

【GOOD ROCK SPEEDxSPICKSPAN】 PACK TEE
ブランド名 スピックアンドスパン
特別価格 税込 1,575 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【GOODROCKSPEEDxSPICKSPAN】PACKTEEホワイトのロゴTのみ1回着用目立つダメージはありませんが、個人保管の中古品であることをご理解ください。Spick\u0026Span毎年大人気！ROCKTEEとロゴTEEがセットになったPACKTEE登場。ブラックとベージュのオリジナルROCKTEEのプリントには、\"Spick\u0026Span”のロゴを入れた別注プリント。ROCKプリントの中に溶け込むような、隠れロゴを入れ、遊びのあるTシャツに仕上げています。セットになっているホワイト、グリーン、ネイビー、レッドのロゴTEEは、過去のアーカイブや新たにデザインしたプリントで、それぞれBODYカラーにロゴを組み替えたデザインに変更しています。程よくゆったりしたサイズ感で、ヴィンテージ風な加工感が大人カジュアルにピッタリなアイテムです。
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