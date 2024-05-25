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- 【GOOD ROCK SPEEDxSPICKSPAN】 PACK TEE
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商品詳細
【GOODROCKSPEEDxSPICKSPAN】PACKTEEホワイトのロゴTのみ1回着用目立つダメージはありませんが、個人保管の中古品であることをご理解ください。Spick\u0026Span毎年大人気！ROCKTEEとロゴTEEがセットになったPACKTEE登場。ブラックとベージュのオリジナルROCKTEEのプリントには、\"Spick\u0026Span”のロゴを入れた別注プリント。ROCKプリントの中に溶け込むような、隠れロゴを入れ、遊びのあるTシャツに仕上げています。セットになっているホワイト、グリーン、ネイビー、レッドのロゴTEEは、過去のアーカイブや新たにデザインしたプリントで、それぞれBODYカラーにロゴを組み替えたデザインに変更しています。程よくゆったりしたサイズ感で、ヴィンテージ風な加工感が大人カジュアルにピッタリなアイテムです。
http://narcologia.ru/goods/cryptographic253937.html
http://narcologia.ru/goods/voiceless68359.html
http://narcologia.ru/goods/navigate22930.html
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