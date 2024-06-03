コントワーデコトニエ　シルク／綿　2枚合わせノースリーブブラウス38号

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☆コントワーデコトニエ☆サイズ；38号身幅約50cm着丈約63㎝ゆとり有りますのでLの方でも大丈夫です。☆素材；表面はシルク インナーは綿／レーヨン☆お色はオフホワイト 真っ白では無いので使いやすいです。お色違いを着用してますがカーディガンやジャケット使いで年間通して重宝してます。☆お気に入りで数回(2、3回)着用しました。目立つ汚れやダメージは無いと思います。ホームクリーニング済みインナーの方に多少の毛玉があります。☆定価18000円程☆お部屋の整理中です。タグ付きのまましまい込んでいるものが沢山ありますのでお譲りします。お探しの方はいかがでしょうか。私の商品は全て直営店にて購入してきたものです。試着をしないもので時々サイズが合わなかったものを出品します。お安くします。自宅保管になります。完全なる新品をお探しの方、少しでも気になる方はお控えくださいs素材···シルクカラー···ホワイト袖丈···袖なし柄・デザイン···無地