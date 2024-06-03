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- castelbajacのTシャツ^_^パッチワークが可愛い❣️
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商品詳細
ホームに来て下さり有難うございます。castelbajacTシャツとても可愛いパッチワークで気に入って買ったのですが…私のサイズがオーバーで着る機会がなくなりました。一度数時間着ましたので…家洗いをしてます。素人採寸ですがご参考にして下さい。 巾 約50.5cm着丈 約65.5cm肩幅 約43cm気に入って頂ければ嬉しいでーす^_^宜しくお願い致します。
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