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castelbajacのTシャツ^_^パッチワークが可愛い❣️
商品番号 S78429470774
商品名

castelbajacのTシャツ^_^パッチワークが可愛い❣️
ブランド名 カステルバジャック
特別価格 税込 1,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ホームに来て下さり有難うございます。castelbajacTシャツとても可愛いパッチワークで気に入って買ったのですが…私のサイズがオーバーで着る機会がなくなりました。一度数時間着ましたので…家洗いをしてます。素人採寸ですがご参考にして下さい。　巾　　約50.5cm着丈　約65.5cm肩幅　約43cm気に入って頂ければ嬉しいでーす^_^宜しくお願い致します。
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