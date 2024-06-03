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ZARA ビックフリルブラウス
商品番号 Y35816827249
商品名

ZARA ビックフリルブラウス
ブランド名 ザラ
特別価格 税込 1,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

今年の二月に購入したものです。３、4回ほど、着用しました。左脇下に、スカートのチャックが引っかかって出来た傷がございますが、インして着用していただくとあまり目立ちません。ご理解頂ける方のみ、お願い致します。
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