ZARA ビックフリルブラウス

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今年の二月に購入したものです。３、4回ほど、着用しました。左脇下に、スカートのチャックが引っかかって出来た傷がございますが、インして着用していただくとあまり目立ちません。ご理解頂ける方のみ、お願い致します。