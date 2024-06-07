✨美品✨CHANEL　ドーヴィルスタッズ　長財布

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自分へのご褒美や大切な人へのプレゼントとしていかがでしょう♪《商品詳細》【ブランド名】●CHANEL【商品名】●ドーヴィルスタッズ 長財布【ギャランティー番号】●28433996【サイズ】●約10.5×19.5×3.5(縦×横×幅cm)【付属品】●なし【商品ランク】●Aランク《商品状態》※商品状態に関して写真を確認した上で、質問ございましたらコメント欄にてお知らせ下さい。《表記ランク》☘️Sランク新品、未使用or未使用に近い(超美品)☘️Aランク目立った傷や汚れなし(美品)☘️ABランク目立った傷や汚れなし(少し使用感有り)☘️Bランクやや傷や汚れあり(よく見ると角や持ち手にスレ有り)☘️Cランク傷や汚れ有りあくまで中古品ですので、ご理解下さい。ご不明な点ございましたら、お気軽にコメントにてご質問ください。《商品購入元》鑑定済の企業向け中古ブランド市場にて購入していますので、真贋に問題はないと認識しております。万が一偽物であった場合は、返金対応させて頂きますのでご安心下さい。《送料》全商品『送料無料』\u0026『安心の匿名配送』