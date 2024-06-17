極美品　レオナール　ロングコート　アンゴラ　カシミヤ　シルク　ペイズリー柄　9

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2023年最新】レオナールのレディースロングコートの人気アイテム ... 2023年最新】レオナールのレディースロングコートの人気アイテム ...

#プチセレブあきのアパレル大手ブランドショップにて鑑定済み品を購入の確実正規品です❗⚠値下げ可能ですか？、状態を確認したいですではなく、具体的にお願いします。⚠希望価格を登録いただいても、コメントがない場合は対応いたしかねます。◆ブランド名 LEONARDレオナール◆ポイントロングコートマキシ丈フレアAラインカシミヤ カシミアアンゴラシルクペイズリー柄◆カラー ブラウンライトブラウン◆素材 カシミヤ カシミアアンゴラシルクウールキュプラ◆状態未使用に近い※状態が良いとはいえ中古美品になります。完璧を求める場合は新品をご購入ください。◆サイズ9M袖丈(ゆき丈):約83cm身幅:約50cm着丈:約117cm⚠素人寸法のため多少の誤差はご了承ください。サイズ、採寸を必ず確認お願いいたします。ご自宅にあるお洋服とも照らし合わせてご購入お願いいたします。ご不安な場合は、必ずご購入前にコメントください。⚠まだまだ、お使いいただける綺麗なお品ですが、素人の自宅保管、素人検品ですのでご了承ください。完璧を求める場合は新品をご購入ください。⚠素人検品のため見落としがある可能性も含めたお値段になります。◆撮影について商品をよく見せるためのアプリを使った加工は行っていません。スマホで撮影した画像に枠とブランド名を入れているのみとなります。※スマホのカメラの仕様上、お色が実物のものと若干かわる場合がございますが、素人が撮影していることをご理解の上、ご購入お願いいたします。◆発送についてコンパクトに折畳ませて頂き、最安値の方法で送らせて頂く予定です。◆お問い合わせについて値下げを希望の場合は金額の提示をお願いします。ご不明点があればお気軽にお問い合わせくださいませ。◆ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします(\u003e_\u003c)