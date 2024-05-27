美品 グッチ GG 金ボタン コットン ストレッチ タンクトップ イタリア製

○アイテムGUCCIグッチGG金ボタンコットンストレッチタンクトップイタリア製Mレディース＊都内のセレクトショップにて購入した鑑定済みの正規品です。＊伸縮性が高く身体に優しくフィットする仕立ての良いタンクトップ◎金ボタンにはGGのロゴが入っています。○サイズMサイズ身幅34-40cm着丈cm平置き実寸です(o^^o)○状態目立つ傷や汚れはなく、まだまだご愛用いただけます。○カラーホワイト※写真の撮影環境やお使いの端末によって、現物と色味が異なる場合がありますのでご了承の上お買い求め下さい。○素材コットン○配送簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。お送りする商品によってゆうゆう⇄らくらく便を変更させていただく場合がございます。写真にございますハンガー、ネックレス、ショッパーなどの小物類は付属品ではございませんので予めご了承下さい。ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。L0510-808



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