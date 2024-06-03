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(最終値下げ！) ESICA 前後2WAYバルーン袖POジャケット
商品番号 T60282397415
商品名

(最終値下げ！) ESICA 前後2WAYバルーン袖POジャケット
ブランド名 Tvital
特別価格 税込 1,728 円
在庫状況 あり

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商品詳細

新品未使用現在売り切れとなっている人気のライトベージュカラー。定価6490円です。購入から到着まで1ヶ月ほど待ちました。数量注文を間違えて2にしており、多く届いてしまったので、お安くしてお譲りしたいと思います。プルオーバーとしてもブルゾンとしても着用できる2WAYブラウス。肩や袖、裾に施されたギャザーやタックによって丸みのあるフォルムに仕上がっています。フロントのダブルジッパーはゴールドで華やかさがあり、開けてスリットを作るなど表情を変えられるのが魅力的。ライトな素材感で着心地が軽く、一枚でさまざまな着こなしを楽しめるアイテムです。・素材：本体：綿60％　ナイロン35％　ポリウレタン5％・お手入れ方法：水温40℃以下での手洗いをお薦めします。※タンブラー乾燥は控え、脱水は短時間にしてください。素材の特性上、洗濯の際に多少の縮みが生じる恐れがあります。洗濯後は形を整えてから干してください。着丈：57cm　身幅：65.5cm　ゆき丈：56cm　袖口：14cm　天幅：17cm⚫︎お写真、サイトよりお借りしています。
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