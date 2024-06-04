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セザンヌ　Sézane paris ブラウス　限定品　34
商品番号 G28329014366
商品名

セザンヌ　Sézane paris ブラウス　限定品　34
ブランド名 Gvital
特別価格 税込 1,710 円
在庫状況 あり

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商品詳細

数回のみの着用でクリーニング済みです。サイズは34です。素材···麻カラー···ホワイトカラー···ホワイト袖丈···半袖
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