フレームワーク シャツ ロング 長袖 ゆるだぼ コットン100% 白

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┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈ ★★即購入OK★★┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈#ぱんにゃ←商品一覧ですa0273┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈◆color：白＊商品の色合いは、照明や光の加減で実物と同じ色が出ない場合がございます。┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈◆size：表記なし＊実寸サイズは画像の採寸表をご確認下さい。＊採寸表に記載済のご質問についての返信は行っておりませんのでご了承下さい(⁎ᴗ͈ˬᴗ͈⁎)＊素人の採寸ですので若干の誤差はご了承下さい。平置きで採寸しています。┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈◆商品説明汚れ(料袖、右脇腹)がございますが、まだまだ着用いただけると思います♡♡その他、目立った傷や汚れはございません☆写真にてご確認下さい⸜(*ˊᗜˋ*)⸝⋆*┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈◆古着、中古品ということをご理解頂いた上でご購入下さい。◆すべて検品した上で出品しておりますが、若干の汚れ等の見落しに関してはご理解下さい。◆神経質な方はご購入をお控え下さい。◆コンパクトに畳んでの発送となります。◆撮影状況によって実際の色味と異なる場合もございますのでご了承下さい。◆細かいデザインなどは画像でご確認下さい。◆保管上及び梱包でのシワはご容赦下さい。◆らくらくメルカリ便⇔ゆうゆうメルカリ便、こちらの都合が良い方で発送致しますので、急遽変更する場合がございますがご了承下さい。(❁ᴗ͈ˬᴗ͈)