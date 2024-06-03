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- YVES SAINT LAURENT 綿サテン半袖開襟シャツ オレンジ
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商品詳細
イヴサンローランの希少なシャツです。鮮やかなオレンジで光沢があり、夏らしいシャツです。とても柔らかな素材で肌触りが良いです。デニムに合わせてカジュアルに、合わせるボトムでちょっとしたお出掛け用に、おしゃれな着こなしを楽しめます。着用回数3回ほど、特に目立つ汚れなく綺麗です。☆サイズ M肩幅 50胸囲 51着丈73袖丈24季節感···春、夏#イヴサンローラン#半袖シャツ
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