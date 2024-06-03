アディダスステラ　Tシャツ

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商品詳細
花と鳥のステラらしい美しい柄のTシャツです。着用すると後ろのウエストラインがゴムでフィットします。サイズOT柄・デザイン···プリント（ロゴなど）柄・デザイン···花柄カラー···ホワイト袖丈···半袖ネック···クルーネック
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