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ミゼールチュニック　3L
商品番号 D57216902062
商品名

ミゼールチュニック　3L
ブランド名 ミゼール
特別価格 税込 1,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

外出用のチュニックの一枚です。きれいな状態です。クリーニング済みです。着丈76cm身幅55cm袖丈36cm裾幅82cm胸元にビーズの刺繍、袖と衿に縁取りがあり、品よく、華やかです。
http://narcologia.ru/goods/pompous565623.html
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