ミゼールチュニック　3L

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商品詳細
外出用のチュニックの一枚です。きれいな状態です。クリーニング済みです。着丈76cm身幅55cm袖丈36cm裾幅82cm胸元にビーズの刺繍、袖と衿に縁取りがあり、品よく、華やかです。
http://narcologia.ru/goods/pompous565623.html
http://narcologia.ru/goods/composite122554.html
http://narcologia.ru/goods/injure66867.html
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