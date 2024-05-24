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迷彩柄　シルクトップス
商品番号 F52430214068
商品名

迷彩柄　シルクトップス
ブランド名 Fswirl
特別価格 税込 1,110 円
在庫状況 あり

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商品詳細

迷彩っぽい柄のトップスです母が京都のブティックで購入しました。7部丈から八分丈ぐらいです。背中にファスナーあり絹100パーセント日本製身幅　44センチ着丈　59センチ袖　51センチ
http://narcologia.ru/goods/enquire743089.html
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